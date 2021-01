Wekdienst 27/1: Tweede Kamer debatteert over rellen • Eerste snelrechtzittingen tegen relschoppers

Vanochtend start in het oosten en noordoosten nog met wat lichte regen of natte sneeuw. Vanuit het westen wordt het droger en komt in de middag de zon er af en toe bij. Het wordt 4 tot 8 graden. Morgen is het bewolkt met regen in het zuiden en met 10 graden is het zacht. In het noorden is het minder nat en minder zacht.