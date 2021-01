Hoe een buurt in Haarlem zich voorbereidt op aangekondigde rellen

De voorbereidingen zijn in volle gang om het geweld zo veel mogelijk tegen te gaan. "Er is overleg met politie, met andere winkeliers, met de verzekeraar. Zo werd er gediscussieerd over het dichttimmeren van meerdere glazen puien, of juist niet. Hout is namelijk brandgevaarlijk. Bouwens: "Na overleg met de verzekeraar hebben we besloten om niets dicht te timmeren. Bij beide supermarkten aan het plein is het hele schap spiritus en het schap aanmaakblokjes uitverkocht, vandaar."

Om de veiligheid van zijn winkel en het personeel te waarborgen, heeft de supermarkteigenaar de hulp van beveiligers ingeroepen. "Ik heb sowieso drie horecabeveiligers, drie grote portiers ingehuurd. Die staan hier zo lang als nodig is. Normaal gesproken ben ik tot 20.45 uur open, maar als ik eerder dicht moet, dan doen we dat. Ik blijf hoe dan ook, als een kaptein op het schip, in de winkel."

Voetbaltraining afgelast

Niet alleen ondernemers, ook het kinderdagverblijf aan het plein neemt maatregelen. De kinderen moeten vandaag iets eerder opgehaald worden, laat eigenaar Jaqcueline Kuipers weten. Verder wil ze liever niet reageren.

Voetbaltrainingen van een nabijgelegen voetbalclub gaan vanavond niet door, uit voorzorg. Op de Facebooksite van vereniging Onze Gezellen staat: "Er zijn aan het eind van deze middag rellen aangekondigd in de buurt. Koffiedrinken, noemen deze figuren dat. Te triest voor woorden. Maar de politie is goed voorbereid en zit er bovenop. Maar toch is het advies de trainingen vandaag niet door te laten gaan. Je weet het nooit. Safety first."

Hans Rutte is de voorzitter van de voetbalvereniging en woont zelf ook in de buurt. "Het is te gek voor woorden. We zagen het eerst in andere steden, dat ze de boel kort en klein slaan onder het mom van 'we hebben last van corona'."

De voetbalclub ligt in de buurt van het plein. "Als kinderen naar het sportveld fietsen, dan moeten ze veelal langs het plein. Als vereniging wil je dat risico niet lopen. Ook al is het helemaal tegen mijn gevoel in, om aan dit soort raddraaiers toe te geven en de training niet door te laten gaan."

Politieinzet

Eigenaar Dennis Jonk van de vishandel heeft wel gehoord dat er politie op de been zal zijn, maar vindt de communicatie hierover nog onduidelijk. "Ik heb hier nog niet één politieagent zien lopen vandaag."

De politie laat weten nooit uitspraken te doen over specifieke inzet van manschappen. Wel zegt een woordvoerder dat de situatie bij hen bekend is. "Wij monitoren oproepen op sociale media en krijgen veel tips binnen. We houden dat scherp in de gaten en zijn goed voorbereid."

Ook de gemeente laat weten via een woordvoerder dat ze alert zijn op mogelijke ongeregeldheden. "We zitten er bovenop."