'Groei wereldeconomie dit jaar groter dan krimp vorig jaar'

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) denkt dat de wereldeconomie dit jaar met 5,5 procent groeit. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan de vorige verwachting.

Het IMF zegt er meteen bij dat er nog veel onzekerheid is, maar dat de komst van vaccins tegen het coronavirus en extra steunmaatregelen in landen als de VS en Japan tot herstel zullen leiden.

Het IMF schat dat de wereldeconomie vorig jaar met 3,5 procent gekrompen is. Daarmee zou de groei dit jaar dus groter zijn dan de krimp vorig jaar. Eerder ging het IMF nog uit van een krimp in 2020 van 4,4 procent, maar de tweede helft van het jaar verliep toch beter dan gedacht.

Verschillen

Het herstel zal dit jaar erg verschillen van land tot land, denkt het IMF. Zo groeit India naar verwachting met 11,5 procent, China met 8,1 procent, de VS 5,1 procent en Duitsland 3,5 procent. Voor Nederland heeft het IMF geen individuele verwachting. Maar het Centraal Planbureau ging in de laatste raming, in november, uit van een groei van 2,8 procent in Nederland.

Het IMF vindt verder dat er meer geld moet komen voor Covax, het WHO-initiatief om vaccins beschikbaar te stellen voor armere landen.

Meevallers en tegenvallers

Er kan dit jaar nog van alles gebeuren waardoor het herstel beter of juist slechter verloopt dan verwacht wordt. Mogelijke meevallers zijn snellere productie en distributie van vaccins, meer vaccins voor opkomende economieën en effectievere therapieën. Daardoor komt er eerder dan verwacht een einde aan de pandemie, waardoor consumenten meer gaan uitgeven en bedrijven meer investeren. Ook nog meer steunmaatregelen van regeringen kunnen tot meer groei leiden.

Somberder scenario's zijn toch meer infecties door nieuwe virusvarianten en vertraagde vaccinleveringen, langere lockdowns en korte immuniteit na vaccinatie. Ook sociale onrust door grotere ongelijkheid en ongelijke toegang tot vaccins noemt het IMF als risico. Het instituut waarschuwt verder voor het beëindigen van steunmaatregelen voordat herstel echt heeft ingezet. Daardoor zouden veel bedrijven failliet kunnen gaan en kan de werkloosheid stijgen.