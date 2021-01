Italiaanse premier Conte officieel afgetreden

De kans bestaat dat Conte die formateur wordt en dat er een nieuw kabinet met hem aan het hoofd komt. Politieke bronnen meldden gisteren aan persbureau Reuters dat Conte een nieuwe regering wil vormen zonder verkiezingen te houden.

Correspondent Marghadi denkt dat de partijen van het gevallen kabinet er alles aan zullen doen om verkiezingen te voorkomen. Bij verkiezingen is de kans levensgroot dat de rechtse oppositie wint en zij een nieuwe regering zullen vormen. "De inzet is het vinden van een nieuwe meerderheid binnen hetzelfde parlement."

De regering van Conte verloor afgelopen week de meerderheid in de senaat, nadat de partij Italia Viva van oud-premier Renzi zich had terugtrokken uit de coalitie. Hij is het niet eens met de visie van het kabinet op het Europese Herstelfonds.

Partijloos

Conte werd in 2018 aangesteld als premier, toen de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en de rechts-populistische Lega samen gingen regeren. Beide partijen wilden geen premier accepteren van de andere partij, en kwamen daarom uit op de partijloze Conte.

De grootste partij, de Vijfsterrenbeweging, wil geen geld lenen uit het herstelfonds, uit vrees dat Brussel dan te veel zeggenschap krijgt over het Italiaanse beleid. Renzi dringt erop aan het Europese fonds wel te gebruiken.