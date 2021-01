Twitter koopt Nederlandse nieuwsbriefdienst Revue

Twitter heeft de Nederlandse nieuwsbriefdienst Revue gekocht. Een bijzondere stap voor het socialemediabedrijf, waar juist korte berichten van maximaal 280 tekens centraal staan. In een blogpost zegt Twitter dat "lange, geschreven content zoals artikelen, discussies en nieuwsbrieven een goede vorm kunnen zijn om betekenisvolle kennis te delen".

Ook stelt het bedrijf dat het "van cruciaal belang" is om gebruikers nieuwe manieren te bieden om verhalen te maken. De sleutel daarbij is dus Revue. Het Nederlandse bedrijf is in 2015 opgericht en biedt gebruikers de mogelijkheid om gratis een nieuwsbrief te verspreiden. In Nederland maakt bijvoorbeeld de NOS er gebruik van en in de VS onder meer de Chicago Sun Times en The Verge.

Twitter wil niet ingaan op de overname. Vragen, zoals welke prijs is betaald en of Twitter van plan is de inhoud van nieuwsbrieven te modereren blijven vooralsnog ook onbeantwoord.

Miljoenenpubliek

Nieuwsbrieven zijn geen nieuw fenomeen en al een aantal jaar aan een opmars bezig. Twitter erkent dit, maar zegt dat het "format van nieuwsbrieven steeds beter uit de verf komt als een directe manier om contact te leggen met lezers". Twitter zegt alle voorheen betaalde functies van Revue gratis te maken. Gebruikers die abonnees laten betalen voor een nieuwsbrief, mogen voortaan 95 procent van de omzet houden.

Het platform verklaart daarnaast dat het "uniek gepositioneerd" is om gebruikers te helpen veel sneller lezers te bereiken en te groeien. Volgens de meest recente kwartaalcijfers heeft het bedrijf 187 miljoen dagelijkse actieve gebruikers waar het geld aan verdient. Daarmee hebben mensen die nieuwsbrieven maken dus een potentieel miljoenenpubliek te pakken.

Het socialemediabedrijf zegt te zullen blijven investeren in Revue. Er komen vacatures voor diverse functies. Of het hier gaat om Nederlandse arbeidsplaatsen, is niet bekend.