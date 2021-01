Wekdienst 26/1: Afschuw na nieuwe rellen • Rotterdamse wijk Charlois test alle inwoners

Wat heb je gemist?

Op de derde dag van de avondklok zijn er opnieuw rellen uitgebroken in meerdere steden. Agenten zijn bekogeld met vuurwerk en stenen, er is geplunderd en er zijn vernielingen aangericht. In Den Bosch drongen tientallen in het zwart geklede relschoppers een supermarkt binnen. Ook zijn meerdere winkels vernield.

In Rotterdam-Zuid kwam de ME in actie tegen jongeren die met stenen en vuurwerk gooiden. Daar werden ook winkels geplunderd, 50 mensen zijn aangehouden. Volgens de politie ging het vooral om relschoppers uit de buurt. In Haarlem heeft de politie traangas ingezet, en in Amsterdam zijn zeker negen mensen aangehouden bij ongeregeldheden in het oosten van de stad.

In onder meer Helmond, Zwolle, Den Haag en andere steden is vuurwerk afgestoken en moest de ME ingrijpen. Op meerdere plaatsen heeft de politie waterkanonnen ingezet. Burgemeesters en Tweede Kamerleden hebben met verbijsterd en afschuw gereageerd op het geweld.

Bekijk de beelden vanuit de verschillende steden: