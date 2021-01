RIVM: 4924 nieuwe besmettingen, nog slechts lichte daling

30 overleden covid-patiënten

Het aantal doden gaat wel duidelijk omlaag, Bij het RIVM werden 30 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 89. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 79 doden per dag, tegen 92 doden per dag een week eerder. In het weekeinde zijn de overlijdenscijfers vaak lager. Het gaat hier om de officiële doden; het werkelijke aantal is blijkens de oversterftecijfers van het CBS hoger.