Huidig president favoriet bij verkiezingen Portugal, kiezers moeten zelf potlood meenemen

Portugal kiest vandaag een nieuwe president. De zittende president Marcelo Rebelo de Sousa is de grote favoriet om te worden herkozen. Vanwege corona zijn er meer stemlokalen ingericht en mochten kiezers al eerder hun stem uitbrengen.

Portugal wordt hard getroffen door het coronavirus. Gisteren meldden de autoriteiten met ruim 15.000 besmettingen een nieuw record. Afgeleid naar het aantal inwoners hoort het land bij de zwaarst getroffen gebieden ter wereld.

Vanwege het hoge aantal besmettingen is ook Portugal in lockdown. Om inwoners toch ruimte te geven om hun stem uit de brengen zijn de reisbeperkingen voor vandaag opgeheven. Verder is kiezers gevraagd om zelf een potlood en desinfecterende gel mee te nemen vanuit huis.

Stemmen vanuit quarantaine

Portugezen die vanwege corona in thuisisolatie zitten, konden de afgelopen dagen al vanuit huis stemmen. De kiescommissie stuurde mannen in beschermende pakken langs 13.000 adressen om de stembiljetten te overhandigen en verzamelen. Om te voorkomen dat tellers besmet raken zijn de enveloppen pas na een paar dagen geopend.