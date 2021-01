Een jaar na Wuhan: 'De waarheid mag niet boven tafel komen'

In de staatsmedia wordt al maandenlang de loftrompet gestoken over de succesvolle aanpak van corona in China, met aanhoudend hoge besmettingscijfers in het buitenland als dankbaar referentiekader. In de weken na de lockdown wisten de autoriteiten het tij in rap tempo te keren met strenge quarantaines en massaal testen. Maar bezorgde burgers wijzen vooral ook op de kostbare tijd die in de beginfase verloren is gegaan.

Li Yong, een aannemer in Wuhan, is nog altijd woedend over de manier waarop de autoriteiten zijn omgegaan met dokter Li Wenliang. In een WeChat-groep waarschuwde de arts zijn collega's eind 2019 al voor een toen nog onbekend longvirus, dat iets weg had van Sars. Een reprimande van de autoriteiten volgde. Li zou 'geruchten' hebben verspreid en daarmee de 'sociale stabiliteit' in de waagschaal hebben gelegd.

Toekomst

De arts overleed enkele weken later zelf aan het virus. "Hij deed wat iedereen met een gezond geweten zou doen", zegt Li Yong, die zich destijds ook opwierp als vrijwilliger. "Mensen hebben hier niet het fundamentele recht om de waarheid te spreken." Waar de meeste inwoners van Wuhan eind 2019 nog nietsvermoedend door de drukbezochte winkelstraten liepen, droeg hij al een mondkapje. "We hebben Sars meegemaakt, en gingen er al van uit dit een vergelijkbaar virus zou kunnen zijn."

Zowel voor als na de afgenomen interviews hebben meerdere bronnen te maken gehad met de Chinese autoriteiten, variërend van reprimandes tot verdergaande intimidatie. Ook Li kent de risico's van het praten met buitenlandse journalisten. "Maar als er niets verandert, kan dit in de toekomst zo weer gebeuren."