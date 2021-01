Turkije: amuletten met 'boze oog' horen niet bij islam

De Turkse autoriteit voor religieuze zaken veroordeelt het dragen van het 'boze oog', een amulet waaraan bepaalde krachten worden toegedicht.

Volgens Diyanet, de autoriteit die aan het hoofd staat van ruim 85.000 moskeeën, is het niet toegestaan in de islam om hulp van iets anders te verwachten dan van Allah. "Om die reden is het niet toegestaan om amuletten met het boze oog en soortgelijke dingen om de nek of waar dan ook te dragen om er voordeel van te hebben", staat in een fatwa die onlangs verscheen.

Sieraden

Het boze oog, in blauw, wit en zwart, wordt op grote schaal gebruikt in Turkije. Boze ogen worden gebruikt om krachten af te wenden, maar ook als muurdecoratie of in sieraden. Het symbool is vaak te vinden op prullaria die in toeristenwinkels worden aangeboden. Sinds 2018 is er een emoji van het boze oog.

Het geloof in de bijzondere krachten van de talisman voert duizenden jaren terug. Het idee is dat ze bescherming bieden tegen blikken van anderen die schade kunnen berokkenen. Pasgeboren baby's zouden extra gevoelig zijn voor kwalijke invloeden, net als zwangere vrouwen.