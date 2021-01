Honderden arrestaties bij pro-Navalny-protesten in Russische steden

Op sociale media is te zien deelnemers leuzen als "bandieten" scandeerden. Verspreid over Siberië en het verre oosten hebben 15.000 mensen gedemonstreerd, schrijft The Moscow Times. Volgens waarnemersorganisaties waren er rond 10.30 uur Nederlandse tijd landelijk minstens 237 mensen opgepakt.

Volgens Navalny's team zijn al meerdere organisatoren opgepakt. Ook een vertrouweling van de oppositieleider, Lyubov Sobol, is aangehouden volgens Reuters.

De demonstraties richten zich volgens Godfroid niet alleen op de vrijlating van Navalny. "Je merkt dat er een breed soort ongenoegen heerst. De toenemende onvrijheid in Rusland speelt daarbij ook een rol."

Celstraf Navalny

Het Kremlin stelt dat de 44-jarige Navalny door westerse landen is gestuurd om tweedracht te zaaien. De oppositieleider werd een week geleden gearresteerd nadat hij was teruggekeerd naar Rusland. De rechter oordeelde dat hij minstens tot half februari vast blijft zitten.

Navalny hangt een celstraf van 3,5 jaar boven het hoofd. Daar was hij in 2014 al voorwaardelijk tot veroordeeld wegens verduistering. Volgens Navalny en internationale organisaties was dat een politiek showproces.

'Miljardenpaleis van Poetin'

Afgelopen week publiceerde het team van Navalny een video waarin president Poetin wordt beschuldigd van grootschalige corruptie. Het Kremlin ontkent de beschuldiging dat Poetin 'een miljardenpaleis' heeft laten bouwen met verduisterd geld. De video is inmiddels 66 miljoen keer bekeken en dient waarschijnlijk als katalysator voor de protestgolf van vandaag.