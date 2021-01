Snollebollekes-zanger Rob Kemps wint Slimste Mens

"Ongelooflijk, nondeju!", zei Brabander Kemps over zijn overwinning. Hij noemde het symbolisch dat juist het antwoord Samen zijn hem in deze coronatijd de overwinning opleverde. Kemps kreeg de Slimste Mens-onderscheiding uit handen van NOS-presentator Astrid Kersseboom, die de vorige editie won.

Kemps vertelde tegen het AD dat hij de trofee in zijn kelder had verstopt. De opnames waren namelijk al eerder en tot vanavond mocht hij niemand zeggen dat hij had gewonnen. "Nu mag hij naar de mooie kast in de woonkamer. Een prominente plek, bij de elpees en de pick-up."

Trots moederhart

Voor velen kwam het als een verrassing dat de zanger van het feestnummer Links Rechts zoveel wist. Kemps snapt dat wel: "De mensen in het land zullen geen verwachtingen hebben gehad. Elke vraag die ik goed beantwoordde, was een meevaller. Mensen in mijn omgeving kennen me beter. Mijn moeder appte al: jij gaat winnen, maar da's ook een trots moederhart, denk ik."

Dit seizoen van De Slimste Mens, dat sinds 2006 op tv is, trok recordaantallen kijkers. Naar de halve finale gisteren keken 2,7 miljoen mensen. Nooit eerder waren dat er zo veel.