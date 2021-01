Onrust CAR neemt toe, rebellen omringen hoofdstad Bangui: 'Bewoners in de val'

In de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) is de noodtoestand uitgeroepen nadat rebellen de hoofdstad Bangui hebben omringd om de regering omver te werpen. Het regeringsleger probeer samen met soldaten van de Verenigde Naties de aanval van rebbelen af te weren.

De onrust begon in aanloop naar de presidentsverkiezingen van vorige maand. Verschillende milities bundelden hun krachten en vormen nu één rebellengroep. Ze weigeren zich neer te leggen bij de herverkiezing van president Faustin Archange Touadéra. De autoriteiten beschuldigen zijn voorganger François Bozizé van het aanwakkeren van de onrust. Bozizé mocht niet meedoen aan de verkiezingen.

"De situatie voor iedereen in de hoofdstad Bangui is nu buitengewoon gevaarlijk. De regering, de VN en alle achterblijvende bewoners in de stad zitten in de val", zegt correspondent Bram Vermeulen.

De samenwerkende rebellengroeperingen hebben nu tweederde van het land in handen. Een woordvoerder van de Verenigde Naties riep de Veiligheidsraad op zo snel mogelijk 3000 extra soldaten te sturen om verder geweld in te dammen. Op dit moment zitten er al 12000 VN-soldaten in de Centraal Afrikaanse Republiek.

Sinds het begin van het offensief van de rebellen, zijn tot nu toe zeven VN-blauwhelmen gedood. Begin deze week werden er nog twee blauwhelmen gedood.