Tweede Kamer vergadert niet meer na 19.00 uur

De Tweede Kamer houdt de komende tijd geen avondvergaderingen meer. Formeel hoeft de Kamer zich niet aan de avondklok te houden, omdat voor 'democratische instituties' een uitzondering wordt gemaakt. Maar Kamervoorzitter Arib schrijft aan de Kamerleden dat zij als gekozen volksvertegenwoordiger een voorbeeldrol hebben.

"We dienen de maatregelen die voor de hele samenleving gelden zo goed mogelijk na te leven", schrijft Arib in een brief aan alle leden.

Vanaf komende maandag is het de bedoeling dat plenaire debatten en commissievergaderingen voor 19.00 uur klaar zijn. Dat moet Kamerleden en medewerkers de mogelijkheid geven om voor het ingaan van de avondklok om 21.00 uur thuis te zijn.

Werkgeversverklaring

Mocht de Kamer in urgente situaties toch in de avond vergaderen, dan kunnen medewerkers een werkgeversverklaring krijgen dat ze na 21.00 uur op straat mogen zijn.

In haar brief benadrukt Arib dat ook de komende tijd voor medewerkers thuiswerken de norm blijft. Volgens haar is het de afgelopen tijd weer drukker geworden in het gebouw.