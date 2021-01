Plan voor kenniscentrum voor pandemieën en andere rampen

Het Erasmus MC, de TU Delft en de Erasmus Universiteit werken samen aan een kenniscentrum waar topwetenschappers onderzoek kunnen doen naar pandemieën en rampen die het gevolg zijn van klimaatverandering. Dat moet ervoor zorgen dat de mensheid beter is voorbereid op rampen die te voorspellen zijn.

De oprichting van het Pandemic & Disaster Preparedness Center is een idee van viroloog Marion Koopmans. "Iedereen realiseert zich nu wat een gigantische impact een mondiale pandemie heeft op alle aspecten van de samenleving. Het is daarom nu tijd om door te pakken", zegt ze.

Nut

De coronapandemie laat zien dat een goede voorbereiding nut heeft. "De razendsnelle ontwikkeling van een nieuw soort vaccin was mogelijk door jarenlange investeringen in fundamentele kennis", zegt Koopmans.

"Die investering is ook nodig voor de blik op de toekomst: welke andere virusdreigingen zijn er? Hoe worden die herkend? Wat maakt virussen overdraagbaar? Kunnen we uitbraken en pandemieën voorspellen? Kunnen we vaccins ontwikkelen voor hele groepen virussen?"

Daarnaast gaat het kenniscentrum onderzoek bundelen naar overstromingen, hittegolven en periodes van extreme droogte. Met die kennis kunnen rampenscenario's worden bedacht, waarmee onder meer stedenbouwkundigen, architecten en landschapsontwikkelaars rekening kunnen houden.

Rotterdam

Het plan heeft de steun van de gemeente Rotterdam. "Ik denk dat de volgende regering een concreet plan op tafel krijgt om ons daarbij te helpen", zei burgemeester Aboutaleb in Jinek.

Hij wil dat het instituut internationaal aanzien krijgt en dat Nederland de opgedane kennis wereldwijd gaat uitdragen, net als dat nu met kennis over bescherming tegen water gebeurt.

Aboutaleb hoopt dat het Pandemic & Disaster Preparedness Center over drie jaar operationeel is. Voorlopig is het op twee locaties ondergebracht: op de TU Delft en in het Erasmus MC. Op termijn moet er een vestiging op één plek komen.