Ook in Groningen geen grote evenementen voor 1 juni

In de provincie Groningen zullen tot 1 juni geen grote evenementen plaatsvinden. De voorzitter van de veilgheidsregio heeft dat vanochtend bekendgemaakt, meldt RTV Noord.

"Paasvuren, bevrijdingsfestivals en Koningsdag moeten niet georganiseerd worden", zegt voorzitter Schuiling. Hij wil met het besluit duidelijkheid scheppen. "Het RIVM heeft aangegeven dat er zeker tot april maatregelen nodig zijn in de bestrijding van de coronapandemie. Daarom hebben we nu deze keuze gemaakt, zodat mensen niet onnodig zaken gaan organiseren."

Groningen volgt Drenthe, dat gisteren bekendmaakte dat er voor 1 juni geen grote evenementen in de provincie zullen plaatsvinden. "We hebben nog veel te veel besmettingen. Daar komt bij dat lang nog niet iedereen voor de zomer is gevaccineerd. Ook is het verloop van de Britse variant van het virus onvoorspelbaar", zei de voorzitter van de Drentse veiligheidsregio daarover.