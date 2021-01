Bondgenoot Navalny opgepakt door de Russische politie

De Russische politie heeft Ljoebov Sobol aangehouden, een bondgenoot van de gevangen genomen oppositieleider Aleksej Navalny.

Ze had mensen opgeroepen zaterdag de straat op te gaan om de vrijlating van Navalny te eisen. Volgens de Russische autoriteiten zijn die protesten illegaal.

Navalny werd zondag na zijn terugkeer naar Rusland direct gearresteerd en overgebracht naar een politiebureau in Rusland. Hij zit vast omdat hij zich niet aan de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf zou hebben gehouden. Hij had zich moeten melden, maar zat toen in Duitsland, waar hij herstelde van een aanslag op zijn leven met het zenuwgas novitsjok.

Ook een andere bondgenoot van Navalny zit vast. Pavel Zelenski werd zaterdag gearresteerd en wordt verdacht van het "aanzetten tot extremisme op internet". Hij moet tot zeker eind februari in de cel blijven, blijkt uit de aanklacht tegen hem.