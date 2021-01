Jetten in debat: wij worstelen met avondklok

In de Tweede Kamer is het debat aan de gang over de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. De discussie spitst zich toe op de avondklok, die het kabinet heeft voorgesteld van 20.30 tot 4.30 uur. Het kabinet verwijst daarbij vooral naar de gevaren van de Britse variant van het virus. Eerder sprak de Tweede Kamer zich uit tegen zo'n avondklok, omdat die te ingrijpend en onnodig zou zijn. Of er nu een meerderheid is, moet nog blijken.

D66-fractievoorzitter Jetten, die zich vorige week nog tegen de avondklok keerde, noemt het nu de meest verstrekkende maatregel die tot nu toe is overwogen. "Mijn fractie vindt het geen gemakkelijke keuze. En we worstelen ermee."

Hij voegde eraan toe dat er reden is om ongeruster te zijn dan vorige week, en verwees onder meer naar het advies van het Outbreak Management Team over de Britse variant. Maar hij weet nog niet of dat reden genoeg is om de maatregel nu in te voeren.

Jetten wees op de beperking van de vrijheid die de avondklok meebrengt en twijfelt ook over de onmisbaarheid en effectiviteit. Hij vroeg het kabinet of het ook een "nachtklok" of een avondklok vanaf 22.00 uur heeft overwogen.