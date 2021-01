Nieuwe marinierskazerne in Nieuw-Milligen over acht jaar klaar

De nieuwe marinierskazerne in het Gelderse Nieuw-Milligen kan waarschijnlijk eind 2028 in gebruik worden genomen. Dat schrijft staatssecretaris Visser aan de Tweede Kamer. Na hevig verzet van mariniers besloot het kabinet vorig jaar om de nieuwe kazerne niet in Vlissingen, maar in Nieuw-Milligen te bouwen.

De huidige gebouwen op het terrein zijn sterk verouderd, schrijft Visser. Daarom worden die voor het grootste deel gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ze schat dat het gereedmaken van de kazerne tussen de 250 miljoen en 1 miljard euro kost.

Modern en duurzaam

De kazerne moet plaats bieden aan ruim 2100 mariniers. Volgens Visser wordt het complex modern, functioneel en duurzaam. Zo worden de mogelijkheden voor zonnepanelen en warmtekoudeopslag onderzocht. Ook overweegt Defensie om meer energie op te wekken dan de mariniers zelf gebruiken, waardoor er duurzame energie overblijft.

De komende jaren bepaalt Defensie wie de bouw zal uitvoeren en in de tussentijd kunnen de voorbereidende werkzaamheden al beginnen. De daadwerkelijke bouw neemt ongeveer vier jaar in beslag. Op basis van de huidige planning denkt Visser dat de kazerne dus eind 2028 kan worden opgeleverd.

Verzet mariniers

De nieuwe locatie voor de marinierskazerne was jarenlang een heet hangijzer. Het kabinet hield lange tijd vast aan het plan om in Vlissingen de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne aan te leggen, vernoemd naar de zeventiende-eeuwse zeeheld die in de Zeeuwse plaats was geboren.

De meeste mariniers wonen in de omgeving van de huidige kazerne in Doorn. Velen waren niet bereid om naar Zeeland te verhuizen en dreigden hun baan op te zeggen.

Toen staatssecretaris Visser vorig jaar bekendmaakte dat de marinierskazerne toch niet in Vlissingen zou komen, leidde dat tot grote woede in Zeeland. Ter compensatie besloot het kabinet in juni om onder meer een zwaarbeveiligde rechtbank en gevangenis aan te leggen in de provincie en de treinverbinding vanuit de Randstad te verbeteren. Ook maakte premier Rutte excuses.