Jarenlange celstraffen geëist voor smokkel oud-Nissan-topman Ghosn in kist

Het Openbaar Ministerie in Turkije eist celstraffen van 12 jaar tegen de mensen die betrokken waren bij de geruchtmakende ontsnapping van oud-Nissan-topman Carlos Ghosn uit Japan in 2019. In de zaak staan zeven mensen terecht. Tegen drie van hen, een functionaris van een private luchtvaartmaatschappij en twee piloten, worden de jarenlange celstraffen geëist.

Ghosn werd in 2018 in Tokio opgepakt op verdenking van financieel mismanagement. Hij mocht zijn rechtszaak in vrijheid afwachten, maar hij vertrouwde er niet op dat die eerlijk zou verlopen.

Het verhaal gaat dat hij zichzelf had verstopt in een kist voor geluidsapparatuur, die naar het vliegveld van Osaka werd gebracht. Vanaf daar vloog hij naar Istanbul, waar hij weer een andere vlucht pakte naar Beiroet.

Illegale smokkel

Tegen de twee piloten die naar Istanbul vlogen, eist het OM 12 jaar vanwege het illegaal smokkelen van een migrant. Als het aan justitie ligt, krijgen de twee piloten die de vlucht naar Beiroet leidden een andere straf, voor het nalaten van het melden van een misdrijf. Het OM wil ook dat de aanklachten tegen de twee stewards vervallen.

De vier piloten en twee stewards van de vluchten ontkennen dat ze hebben meegewerkt aan zijn ontsnapping en zeggen dat ze niet wisten dat Ghosn aan boord van hun vliegtuig was.

De functionaris heeft wel bekend dat hij wist dat Ghosn werd gesmokkeld, maar zou daar pas van op de hoogte zijn gesteld toen de oud-topman al in Istanbul was. Vervolgens heeft hij geholpen Ghosn aan boord van de vlucht naar Beiroet te krijgen, naar eigen zeggen omdat hij werd bedreigd en vreesde voor de veiligheid van zijn familie.

Op 24 februari doet de rechtbank in Istanbul uitspraak in de zaak.