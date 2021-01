Coalitie in Brabantse Staten heeft meerderheid terug na opmerkelijke overstap

Er lijkt een einde te komen aan het gerommel binnen het provinciebestuur van Brabant. Een afvallig lid van 50Plus geeft de huidige coalitie zijn meerderheid weer terug.

Het provinciebestuur in Brabant bestaat uit VVD, CDA, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie. Die vier partijen hadden samen een nipte meerderheid van 28 van de 55 zetels. Maar vier dagen geleden viel de fractie van Forum voor Democratie uiteen. Drie leden stapten over naar JA21, maar zegden toe het afgesproken bestuursakkoord te blijven steunen.

Voor één statenlid van FvD was die breuk aanleiding om op te stappen. Forum had geen kandidaten om die zetel op te vullen, waardoor de coalitie zijn meerderheid verloor. Maar nu een Statenlid van 50Plus zich aansluit bij het CDA is die meerderheid van 28 zetels er weer.

Statenlid Chris Spooren heeft zich per direct aan het CDA verbonden. "Al enige tijd voel ik mij steeds minder thuis bij 50Plus en heb voor mij zelf een afweging gemaakt hoe ik voor de doelgroep, waar ik voor sta, het beste kan blijven opkomen en deze kan blijven vertegenwoordigen. Na lang en rijp beraad heb ik besloten mij aan te sluiten bij de fractie van het CDA."

Omgekeerde transfer

Dat Spooren de overstap maakt naar het CDA is opmerkelijk. Jaren geleden stapte hij namelijk om precies dezelfde reden over van het CDA naar 50Plus, schrijft Omroep Brabant. Spooren zat van 2002 tot 2009 voor het CDA in de gemeenteraad van Son en Breugel. Hij voelde zich er niet meer thuis.

"Het sociale karakter gebaseerd op liefdadigheid, barmhartigheid en saamhorigheid werden steeds meer ondergesneeuwd door een koers naar rechts. Met name de uitingen van toenmalige 'kroonprins' Eelco Brinkman over de AOW, gaven voor mij de doorslag. Door te gaan marchanderen met de AOW, verloor ik mijn vertrouwen", zei Spooren drie jaar geleden tegen een lokale krant.

Vandaag is hij dus teruggekeerd bij het CDA en helpt daarmee de coalitiepartijen in Provinciale Staten van Brabant weer aan een meerderheid.