Verdachte in afpersingszaak fruitimporteur De Groot deels vrijgesproken

Een van de vier verdachten in de strafzaak rond fruitimporteur De Groot in Hedel is vrijgesproken van poging tot afpersing. Wel kreeg deze Ali I. (33) vier maanden cel opgelegd voor poging tot heling.

De man uit Hilversum ging naar het bedrijf in Hedel om geld op te halen, maar volgens de rechtbank is niet bewezen dat hij wist dat het om geld door afpersing ging. Dat zou niet zijn af te leiden uit WhatsApp-gesprekken tussen de man en zijn opdrachtgever.

400 kilo cocaïne

De directie van fruitimporteur De Groot Fresh Group in Hedel kreeg vorig jaar dreigende sms'jes, kort na de vondst van 400 kilo cocaïne in een lading bananen uit Zuid-Amerika. Het bedrijf moest een miljoen euro of grote bedragen in bitcoins betalen als compensatie aan de smokkelaars. Als dat niet gebeurde zouden willekeurige medewerkers van het bedrijf geliquideerd worden.

Medewerkers, ex-medewerkers, en familie in het familiebedrijf kregen sindsdien meerdere keren te maken met intimidatie. Zo lag er onder meer een handgranaat op de stoep bij een zoon van een directeur, werden er twee woningen van medewerkers beschoten en recent nog brandde de woning van twee ex-medewerkers tot de grond toe af. De bewoners raakten daarbij gewond.

Vier verdachten

Voor de afpersing stonden vier personen terecht. Een vrouw uit Hilversum zat ook in de auto richting Hedel en een man uit Pijnacker zou een bitcoinadres hebben geregeld voor het overmaken van geld. De man en vrouw zijn beiden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

De zaak tegen de vierde verdachte, een 36-jarige man uit Bussum die gezien wordt als het brein achter de afpersing, wordt op een ander moment hervat, meldt Omroep Gelderland. De rechtszaken voor de bedreigingen en brandstichting moeten nog beginnen.