Statenfractie FvD in Friesland valt uiteen: voorzitter gaat naar JA21

Vier dagen na de Brabantse Statenfractie valt nu ook de Friese Statenfractie van Forum voor Democratie uiteen. Fractievoorzitter Maarten Goudzwaard heeft de overstap gemaakt naar JA21, de partij van Annabel Nanninga en Joost Eerdmans.

Goudzwaard doet voor JA21 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hij staat vierde op de kandidatenlijst van die partij, schrijft Omrop Fryslân.

Het was al een tijdje onrustig binnen de partij en Goudzwaard gaat dus verder onder de vlag van Ja21. "Na meerdere intensieve overleggen is gebleken dat de huidige opzet van Forum Fryslân geen basis kon bieden voor een duurzame constructieve samenwerking", schrijft hij.

Ratio versus emotie

De andere fractieleden willen wel doorgaan binnen Forum voor Democratie. Maar de fractie heeft het niet makkelijk gehad, zo blijkt uit een verklaring van Grite Wymenga. "Er waren twee kampen. Ratio, gevoel en emotie streden om voorrang." Uiteindelijk houden vijf van de zes Statenleden toch vertrouwen in de partijleiding en partijbestuur.

Eerder zei Goudzwaard dat de oud-FvD'ers op zoek zouden gaan naar een "werkzame vorm" voor de fractie. Statenlid Erwin Jousma ging eerder al terug naar de nationale partij van Forum voor Democratie. Dat zorgde volgens Goudzwaard niet voor ruzie in de Staten.

"We hebben altijd mooi samengewerkt en we zien genoeg aanknopingspunten om samen door te werken. Het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie is in de basis goed."