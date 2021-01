Gebouw Madrid verwoest na zware explosie, zeker twee doden

Een woordvoerder van het verpleeghuis zegt tegen El País dat geen enkele bewoner of medewerker daar gewond is geraakt en dat iedereen is geëvacueerd naar een nabijgelegen hotel. De naastgelegen school was volgens Spaanse media nog gesloten vanwege de zware sneeuwval de afgelopen tijd in de Spaanse hoofdstad.

Correspondent Rop Zoutberg is ter plaatse. "Er ligt veel puin op straat, de klap is gigantisch geweest", zegt hij. "Er zijn hier veel reddingswerkers en er wordt in het puin gezocht naar slachtoffers. Er staat een rij ambulances klaar en er is een veldhospitaal neergezet. De explosie is vermoedelijk ontstaan in woningen die bij een kerk horen."