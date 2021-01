Oppositieleider Thailand aangeklaagd na kritiek op vaccinatiebeleid

In Thailand is een oppositieleider aangeklaagd voor belastering van de monarchie. Dat gebeurde twee dagen nadat hij op Facebook de vaccinatiestrategie tegen het coronavirus had bekritiseerd.

Thanathorn Juangroongruangkit zei toen dat de regering te veel vertrouwt op het bedrijf dat de vaccins produceert. Dat bedrijf is eigendom van koning Vajiralongkorn.

"Thanathorn heeft feiten verdraaid en misverstanden opgeroepen onder het volk", zei een naaste medewerker van premier Prayuth. "Hij heeft de monarchie onteerd, dat heeft mensen die van de monarchie houden overstuur gemaakt." De premier dreigt dat hij iedereen zal vervolgen die de vaccinatiestrategie met "verdraaide" informatie bekritiseert.

Eerdere veroordeling

Thanathorn heeft nog niet op de aanklacht gereageerd. Zijn beweging, de Progressieve Beweging, zegt dat er van belastering of belediging geen sprake is. "Het is duidelijk dat het wetsartikel over majesteitsschennis opnieuw als politiek instrument wordt gebruikt."

De Politieke Beweging werd vorig jaar opgericht, nadat de politieke partij van Thanathorn door een rechtbank was ontbonden. Thanathorn zelf mag tien jaar lang geen ministerspost of ander politiek ambt bekleden. De nieuwe aanklacht kan hem op een gevangenisstraf tussen de 3 en 15 jaar komen te staan.

Gisteren werd een voormalige ambtenaar voor het beledigen van de koning tot een gevangenisstraf van 43 jaar veroordeeld. De ongeveer 65 jaar oude vrouw had zich volgens de rechtbank in audioberichten op Facebook en YouTube 29 keer schuldig gemaakt aan majesteitsschennis. In eerste instantie wilde de rechtbank haar 87 jaar geven. Omdat ze bekende, werd de straf gehalveerd.

Villa in Duitsland

De monarchie was in Thailand lang onaantastbaar. Het afgelopen jaar kwam een hervormingsbeweging op gang, mede door de troonsbestijging in 2018 van koning Vajiralongkorn, ook Rama X genoemd. Gestimuleerd door Thanathorn gingen vooral jongeren de straat op.

De nieuwe koning trok meer macht naar zich toe, zei correspondent Annemarie Kas vorig jaar. "Hij heeft twee eenheden van het leger onder zijn zeggenschap geplaatst en kan zelf beslissen over de financiën van het koningshuis."

Maar wat de Thai het meest dwarszit, is dat de koning het overgrote deel van zijn tijd doorbrengt in een villa in Duitsland. "Hij verblijft daar voornamelijk en is niet vaak in Thailand. Dat komt niet erg betrokken over, vinden de demonstranten."