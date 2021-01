Trump neemt afscheid: 'Ik ben trots op alles wat we hebben bereikt'

Het is de laatste dag van Trumps ambtstermijn. Morgen vindt de inauguratie van Joe Biden plaats in Washington D.C.. Gisteren nam first lady Melania Trump al afscheid met een speech.

In Trumps opsomming van bereikte doelen, kwam de economie veelvuldig voorbij. "We creëerden de beste economie in de geschiedenis van de wereld", zei Trump. Afgelopen jaar ging het iets slechter door de komst van het coronavirus, ging hij verder, "maar de VS heeft nog steeds een betere economie dan andere landen".

Ook zei Trump er trots op te zijn dat hij de eerste president in tientallen jaren is onder wie de VS niet met de inzet van troepen in een nieuw militair conflict verwikkeld is geraakt. Hij roemde verder de "450 mijl aan machtige nieuwe muur" tussen Mexico en de VS. "Ik ben de moeilijke gevechten aangegaan. Dat is wat jullie van me wilden."

Respect

Volgens Trump heeft de wereld eindelijk weer respect voor de VS en is het belangrijk dat dat respect niet wordt kwijtgeraakt. Ook verwees hij naar de bestorming van het Capitool van vorige week. "Alle Amerikanen waren geschrokken van de aanval. Politiek geweld is een aanval op alles wat we belangrijk vinden als Amerikanen. We zullen dit nooit tolereren."

Trump sloot zijn speech optimistisch af. "Nu ik de macht overdraag aan een nieuw bestuur op woensdag, wil ik jullie laten weten dat de beweging die we zijn gestart pas net is begonnen. (...) Ik ben optimistisch dat het beste nog gaat komen. Bedankt en vaarwel."