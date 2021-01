Biden wil de klok terugzetten naar 2016 in zijn eerste honderd dagen

In de eerste honderd dagen van zijn presidentschap lijkt Biden de klok terug te willen zetten naar 2016, voor Donald Trump president werd - en hij zelf nog vicepresident was. Zo wil hij "letterlijk alle presidentiële besluiten" van Trump omtrent het klimaat terugdraaien. Daarvan is Trumps beslissing om Amerika terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs het belangrijkste. Biden wil dat zo snel mogelijk ongedaan maken.

Het is niet de enige internationale samenwerking die Biden wil verbeteren. Onder Trump is Amerika een eigen koers gaan varen, Biden wil de banden met het buitenland weer aanhalen. De NAVO hoeft bijvoorbeeld niet meer bang te zijn dat de VS vertrekt, en ook keert Amerika terug bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook de nucleaire deal met Iran, waar Trump in 2018 uit stapte, moet volgens hem in ere worden hersteld.

Ook de harde migratiestandpunten van Trump worden herzien. Zo wordt het omstreden inreisverbod voor mensen uit moslimlanden opgeheven. Illegalen die als kind naar de VS kwamen, zogenoemde dreamers, krijgen meer mogelijkheden om in te burgeren. Trump zorgde ervoor dat asielzoekers die vanuit Mexico het land in wilden, in Mexico werden opgevangen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn deze opvangplekken gevaarlijk; Biden wil de opvang weer in de VS regelen.

De plannen van Joe Biden in een notendop: