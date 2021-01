Rachel Levine wordt eerste transvrouw in een Amerikaans kabinet

De aankomende Amerikaanse president Joe Biden heeft Rachel Levine gekozen als onderminister van Volksgezondheid. Levine is kinderarts en op dit moment gezondheidsminister in de staat Pennsylvania. Ze wordt de eerste transgenderpersoon in een Amerikaans kabinet.

Naast haar werk in de Staat Pennsylvania is Levine voorzitter van een samenwerkingsverband van Amerikaanse gezondheidsorganisaties. Ze heeft in het verleden gepubliceerd over de opiatencrisis, medisch cannabisgebruik, eetstoornissen en gezondheidszorg voor de LHBTQ-gemeenschap.

Meest diverse kabinet ooit

In een verklaring schrijft Biden dat Levine "het stabiele leiderschap en de essentiële expertise meebrengt die nodig zijn om mensen door deze pandemie te brengen. Ongeacht hun postcode, ras, religie, seksuele geaardheid, genderidentiteit of beperking. Ze is een historische en zeer gekwalificeerde keuze om het gezondheidsbeleid van onze regering te helpen leiden."

Biden heeft veelvuldig aangegeven dat hij diversiteit in zijn kabinet heel belangrijk vindt. Volgens CNN is zijn aankomende kabinet qua etniciteit het meest diverse uit de Amerikaanse geschiedenis. En met de eerste transvrouw in het kabinet heeft Biden nog een primeur.

Corona-team

Levine komt te werken onder de minister van Volksgezondheid Xavier Becerra, die nu nog procureur-generaal in de staat Californië is. Hij wordt de eerste Latijns-Amerikaanse minister van Volksgezondheid.

Daarnaast heeft Biden Rochelle Walensky aangewezen als voorzitter van het Centers for Disease Control and Prevention en blijft Anthony Fauci een belangrijke adviseur op het gebied van het coronabeleid.