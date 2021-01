Herdenkingsbijeenkomst op school voor omgebrachte Lotte (14)

De school van de 14-jarige Lotte uit Almelo houdt morgen een herdenkingsbijeenkomst voor het omgebrachte meisje. De kist met haar lichaam wordt naar school gebracht, waar klasgenoten en docenten afscheid van haar kunnen nemen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenspraak met de familie van Lotte en de GGD, meldt RTV Oost. "Het zal in totaal om hooguit enkele tientallen personen gaan", zegt een woordvoerder namens de familie. "Vanwege corona kan de bijeenkomst alleen op uitnodiging worden bijgewoond."

De familie is volgens de woordvoerder opgelucht dat het ondanks de pandemie toch gelukt is om een bijeenkomst te organiseren. "Vooral ook omdat de school een belangrijke rol in haar leven speelde."

Besloten crematieplechtigheid

Na de bijeenkomst wordt het lichaam van Lotte naar het crematorium gebracht. "De crematieplechtigheid vindt daar in alle beslotenheid plaats. De familie heeft vooral behoefte aan rust en privacy", aldus de woordvoerder.

Het lichaam van Lotte werd vorige week zondag na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein in Almelo. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het meisje door een misdrijf om het leven is gekomen. Een vader en zijn twee minderjarige zoons zitten vast.