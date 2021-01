Dijkhoff: toeslagenaffaire is een clustercatastrofe

Het kabinet zal demissionair doorregeren. Over dat laatste zei Rutte dat dat deze keer een aparte lading heeft. Want: "Ons land bevindt zich midden in de strijd tegen het coronavirus." Volgens hem mag zowel van het kabinet als de Kamer verwacht worden dat de strijd tegen het virus wordt voortgezet.

Dijkhoff benadrukte dat het kabinet niet als enige wat te verwijten valt, maar dat bijvoorbeeld ook de Kamer zelf "de nodige redenen heeft om naar zichzelf te kijken".

VVD-lijsttrekker

Meteen in het begin van het debat kreeg fractievoorzitter Dijkhoff van PVV-leider Wilders vragen over de positie van Rutte als VVD-lijsttrekker. "Er was er één die vanaf 2010 tot 2020 overal bij aanwezig was en dat is de heer Rutte", zei Wilders. De PVV-voorman begrijpt niet dat Rutte weer de VVD-lijst aanvoert.

Dijkhoff zei daarover dat het kabinet niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid en dat het niet allemaal aan één man ligt. Hij voegde eraan toe dat het parlement niet over partijen gaat, maar dat de VVD-leden de lijst van hun partij vaststellen en dat de kiezer daarna de partijen beoordeelt.