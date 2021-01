Bij gebrek aan FvD'ers verliest coalitie in Brabant zijn meerderheid

De coalitie in de Provinciale Staten van Brabant heeft zijn meerderheid verloren. Statenlid Stijn Roeles van Forum voor Democratie heeft zijn zetel ingeleverd en er is geen opvolger, meldt Omroep Brabant.

De enige overgebleven kandidaat op de Forum-lijst, ondernemer Cees van der Sande, ziet af van de zetel. Van der Sande schrijft op Twitter dat dat te maken heeft met een veranderde privésituatie en praktische problemen. Hij zou als inwoner van Maastricht naar Brabant moeten verhuizen om de zetel in te nemen.

De coalitie in Brabant bestond uit VVD, CDA, FvD en Lokaal Brabant. Samen hadden zij 28 van de 55 zetels. Drie FvD-leden hebben zich na de discussie rond landelijk leider Baudet bij afsplitsingspartij JA21 gevoegd, maar zij blijven wel onderdeel uitmaken van de coalitie. Uit onvrede daarover is FvD'er Roeles opgestapt.

Zetel niet ingevuld

Zijn opvolger moet van de FvD-kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen van 2019 komen, maar na Van der Sande is die lijst leeg. De zetel gaat niet naar een andere partij, hij wordt volgens de Kiesraad gewoonweg niet ingevuld. Daardoor hebben coalitie en oppositie nu beide 27 zetels.

Brabant is de enige provincie waar FvD in een meerderheidscollege zat. De vorming van een coalitie kwam moeizaam tot stand, omdat er binnen het CDA veel discussie was over samenwerken met FvD.