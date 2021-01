Ambassadeur VS weggehouden bij Ugandese oppositieleider Bobi Wine

In Uganda hebben veiligheidstroepen de Amerikaanse ambassadeur tegengehouden toen ze oppositieleider Bobi Wine wilde bezoeken. Wine zegt dat gefraudeerd is bij de verkiezingen van vorige week, die werden gewonnen door de 76-jarige zittend president Yoweri Museveni.

Volgens de kiescommissie won de voormalige rebellenleider, die sinds 1986 onafgebroken aan de macht is in het Oost-Afrikaanse land, de verkiezingen met 59 procent van de stemmen.

Omsingeld

Wine, een populaire zanger wiens echte naam Robert Kyagulanyi is, heeft nu feitelijk huisarrest. Afgelopen weekend meldde hij dat honderden politiemensen en militairen zijn huis hadden omsingeld en dat hij zonder voedsel zat. Ook zei hij dat het leger een inval had gedaan in zijn kantoor.

De Amerikaanse ambassadeur Natalie Brown wilde daarom langsgaan bij Wine om te kijken hoe het zat met "de gezondheid en het welzijn" van de oppositieleider. Maar veiligheidstroepen versperden haar de weg.

De Ugandese regering haalde daarna uit naar de Verenigde Staten. Een woordvoerder verweet ambassadeur Brown dat ze probeerde "onze verkiezingen en de wil van het volk te ondermijnen".