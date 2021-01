Politie schiet man neer bij politiebureau in Den Bosch

Bij een politiebureau in Den Bosch is een 32-jarige man neergeschoten door de politie. Hij raakte gewond aan een been en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het schietincident vond rond 14.45 uur plaats bij het bureau aan de Vogelstraat. De man uit Venray zou hebben geprobeerd om met een mes het politiebureau binnen te gaan, waarna hij werd neergeschoten door een agent, meldt Omroep Brabant.

Een woordvoerder van de politie kan dat niet bevestigen. Ze kan alleen zeggen dat er werd geschoten nadat er een dreigende situatie ontstond bij de hoofdingang. Het politiebureau werd na het schietincident afgesloten.