Man woont maandenlang op vliegveld Chicago uit angst voor corona

De Amerikaanse autoriteiten hebben op de luchthaven van de stad Chicago een vreemde ontdekking gedaan. Een 36-jarige man woonde maandenlang op de luchthaven O'Hare zonder opgemerkt te worden door het personeel. Hij was vanwege het coronavirus naar eigen zeggen te angstig om naar huis te vliegen.

Zaterdag werd de man op de luchthaven gearresteerd. Een dag later maakten lokale media melding van de arrestatie. Volgens de politie was de verstekeling op 19 oktober van zijn woonplaats Los Angeles naar Chicago gevlogen. Daar hield hij zich tot afgelopen weekend verscholen in het beveiligde deel van de luchthaven.

De man werd ontdekt toen twee medewerkers van een luchtvaartmaatschappij hem om identificatie vroegen. Hij liet daarop een personeelsbadge zien die hij om zijn nek had hangen. De badge was op 26 oktober door een medewerker als vermist opgegeven. Vervolgens werd de politie ingeschakeld en werd de man gearresteerd.

Niets kwaads in de zin

De man heeft verklaard dat hij de badge had gevonden en niet heeft gestolen. Hij hield zich verscholen omdat hij "te bang" voor het virus was om terug naar huis te vliegen. Reizigers op de luchthaven zouden hem af en toe eten toegestopt hebben. Wat hij in Chicago kwam doen, is overigens onduidelijk.

De man had geen strafblad, maar wordt nu verdacht van ongeoorloofd betreden van verboden gebied. Eind januari moet hij voor de rechter verschijnen. Het orgaan dat toezicht houdt op de luchthavens van Chicago doet nog onderzoek naar het incident. Wel is al vastgesteld dat de man niets kwaads in de zin had en geen bedreiging voor de veiligheid van de luchthaven vormde.