Legendarische muziekproducer Phil Spector (81) overleden

De Amerikaanse muziekproducer Phil Spector is overleden. Spector, die wordt gezien als een van de invloedrijkste producers aller tijden, was 81 jaar.

Spector overleed tijdens zijn gevangenisstraf van negentien jaar die hij uitzat voor voor het ombrengen van actrice Lana Clarkson in 2003. Volgens de gevangenisautoriteiten in Californië was het een natuurlijke dood en moet de officiële doodsoorzaak nog worden bevestigd, maar entertainmentwebsite TMZ zegt te weten dat het coronavirus hem fataal werd.

Volgens TMZ werd Spector vier weken geleden naar het ziekenhuis gebracht vanwege zijn besmetting met covid-19. Omdat hij de afgelopen weken was aangesterkt, mocht hij terug naar zijn cel. Maar uiteindelijk stierf hij toch gisteren aan het virus in een ziekenhuis, zegt de entertainmentwebsite.

Wall of Sound

De muziekproducer werd vooral bekend door zijn ontwikkeling van de Wall of Sound: een geluidsopnametechniek waarmee nummers geproduceerd worden met een nieuwe, orkestrale sound, waarbij onderlinge muziekinstrumenten moeilijk te onderscheiden zijn. Hij produceerde nummers als Imagine van John Lennon en werkte sinds de jaren 60 met onder anderen The Beatles, Ike en Tina Turner, The Ramones en Leonard Cohen.

Zijn eerste geproduceerde hit was To Know Him Is To Love Him van The Teddy Bears: