Navalny op weg naar Moskou, medestanders en broer gearresteerd op luchthaven

Navalny werd in augustus vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Hij werd onwel tijdens een vlucht en na een noodstop opgenomen in een ziekenhuis in Omsk in Siberië. Daarna werd hij op verzoek van zijn familie naar Duitsland gebracht om daar te worden behandeld. Toch zei Navalny dat zijn vertrek uit Rusland slechts tijdelijk zou zijn. "Rusland is mijn land, Moskou is mijn stad, ik mis ze."

Bekentenis

De verantwoordelijkheid van de vergiftiging is nooit opgeëist, maar Navalny zei in december dat hij een bekentenis had ontlokt aan een agent van de Russische geheime dienst door zich in een telefoongesprek voor te doen als diens meerdere.

De authenticiteit van die onbedoelde bekentenis is moeilijk vast te stellen, maar volgens correspondent David Jan Godfroid is het heel goed denkbaar. "Er gebeuren wel vaker gekke dingen bij de FSB. Ze zijn soms onvoorzichtig en ze passen niet goed op informatie. Nu staan ze ontzettend te kijk."