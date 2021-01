5622 nieuwe besmettingen, gemiddelde daling zet door

2384 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Er liggen nu 2384 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2365), van wie 676 op de IC (gisteren: 671),

De drukte in het ziekenhuis is daarmee weer wat afgenomen, hoewel de druk op de zorg nog steeds hoog is. Tijdens de piek op 5 januari lagen circa 2900 mensen in het ziekenhuis.

Bij het RIVM werden 43 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 98. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 93 doden per dag, tegen 108 doden per dag een week eerder.