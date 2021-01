Bij Capitool opgepakte man was 'verdwaald' en is weer vrijgelaten

De man die vrijdagavond werd opgepakt bij een controlepost in het centrum van Washington D.C. is voorlopig weer vrijgelaten. Tegen The Washington Post, die de 31-jarige Wesley Allen Beeler heeft gesproken, zegt hij dat zijn aanhouding op een misverstand berust.

De man uit Virginia was opgepakt omdat hij bij de controlepost vlak bij het Capitool ongeldige papieren voor de inauguratie van aankomend president Joe Biden had laten zien. Ook had hij volgens de politie een geladen pistool bij zich en meer dan 500 patronen. Op zijn wagen zouden bumperstickers zitten met teksten als 'Assault Life' en 'Als ze je wapens komen halen, geef dan eerst je kogels'.

'Verdwaald'

Tegen The Washington Post ontkent Beeler dat hij zo veel munitie in zijn auto had liggen. Hij zou de hele week in Washington hebben gewerkt voor een beveiligingsbedrijf. Van zijn werkgever zou hij accreditatie hebben gekregen voor de inauguratie, maar volgens persbureau AP waren die papieren niet officieel erkend.

Dat Beeler een wapen had meegenomen, ontdekte hij naar eigen zeggen pas toen hij al halverwege was tussen zijn huis in Virginia en de Amerikaanse hoofdstad. Hij zegt dat hij in Virginia een vergunning heeft voor het wapen.

"Ik weet niet wat de D.C.-wetten zijn", zegt Beeler tegen The Washington Post. "Ik stopte bij een controlepost omdat ik was verdwaald in D.C., omdat ik een plattelandsjongen ben." Toen de politie de man vroeg of hij wapens in zijn auto had, heeft hij zelf toegegeven dat hij een pistool bij zich had.

Beeler is dus inmiddels weer vrijgelaten. Hij mag voorlopig niet terugkeren in Washington, zegt de krant, behalve om voor de rechter te verschijnen of voor ontmoetingen met zijn advocaat.

Bestorming Capitool

De Amerikaanse hoofdstad is de afgelopen dagen veranderd in een vesting, vanwege de inauguratie van Joe Biden woensdag. Er zijn zo'n 20.000 zwaarbewapende leden van de Nationale Garde op de been en het gebied rond het Witte Huis, het Capitool en de National Mall is afgesloten.

Op 6 januari drongen pro-Trumpbetogers het Capitool binnen, het Amerikaanse parlementsgebouw. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en werden tientallen relschoppers gearresteerd.