Dodental aardbeving Sulawesi boven de zestig, zoekactie gaat door

Het dodental van de zware aardbeving op Sulawesi is opgelopen tot boven de zestig. Honderden mensen raakten gewond en duizenden zijn dakloos geraakt. De zoekactie naar mogelijke overlevenden gaat door, meerdere mensen zijn onder het puin vandaan gehaald.

De beving van vrijdag had een kracht van 6,2 en veroorzaakte landverschuivingen. De meeste doden vielen in Mamuju, de hoofdstad van West-Sulawesi. Daar stortten onder meer een hotel en een winkelcentrum in.

Veel mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt hebben hun toevlucht gezocht tot de bergen of zijn in opvangkampen ondergebracht. Velen durven niet terug naar huis uit angst voor naschokken.

"De stroomvoorziening in delen van de regio's Majene en Mamuju is hersteld", zegt een woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst. "Voertuigen kunnen inmiddels weer over de hoofdweg tussen de twee gebieden, nu lokaal militair personeel de weg met zwaar materieel heeft vrijgemaakt."

Autoriteiten in het land waarschuwen dat een nieuwe beving mogelijk een tsunami kan veroorzaken.

Reddingswerkers vonden vrijdag een meisje dat om hulp riep en zei dat ook haar moeder onder de ravage vastzit: