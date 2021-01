Wekdienst 17/1: Weer protesten verwacht in VS • Beraad in Catshuis over avondklok

Goedemorgen! De Verenigde Staten maken zich vandaag op voor protesten van Trump-aanhangers, die mogelijk voor ongeregeldheden zullen zorgen. Ook overlegt het demissionaire kabinet met het RIVM en andere betrokkenen in het Catshuis over de coronacrisis.

Tijdens de ochtend kan het nog glad zijn door sneeuw of ijzel in het oosten, elders dooit de sneeuw weg. Vanmiddag valt er lokaal een bui maar de droge perioden overheersen, soms is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt naar 3 tot 6 graden.