Knops: ik ben ongeduldig van aard, maar dat heeft soms ook voordelen

Waar Knops nog niet tevreden over is, is het tempo waarmee de hervormingen op de Caribische eilanden gestalte krijgen. Hij had gehoopt dat die verder zouden zijn. De situaties die hij daar bij werkbezoeken ziet, treffen hem hard. "De omstandigheden waarin sommige kinderen moeten opgroeien, die diepe armoede."

Knops benadrukt dat hij en andere bewindspersonen geen robots zijn. "Wij zijn mensen die proberen om het voor anderen beter te maken. Niemand in het kabinet zit daar alleen maar omdat het zo leuk is. We zijn ook bezig omdat we allemaal een missie hebben en het gevoel hebben dingen beter te willen maken."

Daar verandert het - volgens Knops onvermijdelijke - aftreden van het kabinet gisteren niets aan. Het demissionaire kabinet gaat volgens Knops vol door met de bestrijding van de coronacrisis. Dat gevoel is er volgens Knops bij het hele team.