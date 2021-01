Tankversperring uit Tweede Wereldoorlog teruggevonden in Nederweert

De ontdekking van de aspergestelling bij de Noordervaart in Nederweert berust op puur toeval, meldt 1Limburg. Er wordt daar gewerkt aan een nieuwe brug over de Noordervaart. Toen twee weken geleden de voorbereidingen begonnen voor de sloop van de oude brug, herkende een oplettende buurtbewoner de constructie voor de aspergestelling. Die bleek verscholen onder het wegdek te liggen, pal tegen de brug.

Dinsdag gaat de sloop door

De bewoner schakelde de gemeentelijke Erfgoedcommissie in. Die doet nu een bliksemonderzoek, want Rijkswaterstaat is van plan om komende dinsdag al door te gaan met de sloop van de oude brug.

Vraag is wat er met de aspergestelling gaat gebeuren. De Erfgoedcommissie wijst er op de lokale website Nederweert24 op dat de tankversperring niet alleen een historisch object is, maar ook past in een route langs toeristisch-recreatieve projecten uit de Tweede Wereldoorlog.

Toen de Duitsers het gebied binnenkwamen, op 10 mei 1940, richtten de stellingen overigens weinig uit. Een aantal werd niet op tijd gesloten. Hier en daar reden de Duitsers eromheen.