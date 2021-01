Brabantse fractie Forum voor Democratie valt uiteen

De provinciale fractie van Forum voor Democratie in Brabant is uit elkaar gevallen. Drie van de negen leden stappen over naar de nieuwe partij JA21. Zij blijven wel steun verlenen aan de twee FvD-gedeputeerden.

De breuk binnen de provinciale fractie komt onverwacht. Toen begin december een rel ontstond rond FvD-leider Thierry Baudet zei woordvoerder Hans Smolders dat de Statenfractie in Brabant "zijn eigen koers" zou blijven varen.

Maar vanochtend bleek toch sprake van een breuk. Loek van Wely, Frank Duijs en Willem Rutjens (tot gisteren fractievoorzitter van FvD-Brabant) stappen over naar JA21, de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga.

"De eerder gemaakte afspraak met Forum voor Democratie Brabant - dat de Brabantse fractie los van de landelijke partij opereert - bleek in de praktijk niet werkbaar", laten de drie nu weten bij Omroep Brabant. Ze benadrukken dat ze de "duidelijk uitgesproken wens van de kiezer", die voor een "betrouwbare partij die pal staat voor conservatief-liberale waarden", hoog houden.

Samen, slagvaardig en slim

Noord-Brabant is de enige provincie in Nederland waar FvD sinds mei vorig jaar meebestuurt. Wat de overstappers betreft, blijft dat zo. Forum-gedeputeerden Eric de Bie en Peter Smit kunnen op steun rekenen, zeggen ze: "We onderschrijven het bestuursakkoord 'Samen, slagvaardig en slim' volmondig. We zijn vereerd en trots om ons steentje bij te dragen aan de provincie waarvan wij zo houden."

Coalitiepartners VVD, CDA, Lokaal Brabant én Forum voor Democratie zeggen in een korte verklaring dat ze de huidige ontwikkelingen niet hadden voorzien, maar met JA21 te willen werken aan de afspraken uit het bestuursakkoord.