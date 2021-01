Waarschuwingen voor gladheid door sneeuw, KNMI geeft code geel af

Rijkswaterstaat zegt klaar te staan met ruim 500 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers. "Als gladheid wordt verwacht, gaan we preventief zout strooien", zegt de dienst. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden.

Vandaag begint droog met wat zon, maar in de middag raakt het bewolkt en volgt vanuit het westen sneeuw. Vanavond valt vrijwel overal in het land 2 tot 5 centimeter sneeuw. De temperatuur ligt overdag rond 1 graad, maar tijdens sneeuwval vriest het licht. Morgenochtend valt in het uiterste oosten nog wat natte sneeuw of regen, elders treedt de dooi dan al in.

Rond 13.00 uur beginnen de eerste vlokken in het westen van Zeeland te vallen. Na 19.00 uur trekken de buien via het oosten het land uit. De meeste sneeuw valt in het zuiden van het land, met name in Zuid-Limburg kan er tot 5 centimeter vallen. In het noordoosten van Groningen kan er tot 2 centimeter vallen.

Het KNMI heeft vanwege de verwachte sneeuwval een weerwaarschuwing (code geel) afgegeven voor gladheid op de weg.