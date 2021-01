Wekdienst 16/1: Verkiezingscongressen CDA en SGP • Sneeuw op komst

Wat heb je gemist?

In de stad Groningen is vannacht een schuur van een boerderij volledig uitgebrand. De brandweer meldde rond 06.00 uur dat de uitslaande brand onder controle was. Het nablussen neemt nog uren in beslag.

In de omliggende tuinen en straten zijn asresten van het rieten dak gevonden. De brandweer roept omwonenden op om die resten op te ruimen en auto's af te spoelen.

De paarden in een nabijgelegen schuur zijn in veiligheid gebracht, meldt de brandweer. Bij de brand zijn geen personen of dieren gewond geraakt.