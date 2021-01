Griekenland pakt door Nederland gezochte terrorismeverdachte op

De Griekse politie heeft in een vluchtelingenkamp op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie een man uit Sliedrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

De verdachte heeft een Nederlandse verblijfsvergunning. Uit onderzoek zou blijken dat hij in Syrië heeft deelgenomen aan de jihadistische strijd. Volgens persbureau Reuters gaat het om een lid van de Syrische strijdgroep al-Nusra, die banden heeft met al-Qaeda.

Waarom hij in een Grieks vluchtelingenkamp verbleef, is niet bekend. De man zit vast en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft zijn overlevering verzocht.