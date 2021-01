Geen vervolging voor kapitein die containers verloor boven Waddeneilanden

Een strafrechtelijk onderzoek moest uitwijzen of de kapitein zich aan milieuverontreiniging had schuldig gemaakt of scheepvaartregels had overtreden.

Het OM heeft daar geen bewijs voor gevonden, onder meer omdat niet is vastgesteld waardoor de containers overboord konden slaan. Mogelijk heeft het schip de zeebodem geraakt, maar dat is niet genoeg om de kapitein te kunnen vervolgen. Hij heeft ook niet te hard of te zacht gevaren of een onverantwoorde koerswijziging gemaakt. De containers waren volgens de voorschriften vastgezet.

Gezien de weersomstandigheden had de kapitein beter een noordelijker route door dieper water kunnen nemen, maar hij overtrad geen scheepvaartverkeersregels door dichter langs de Waddeneilanden te varen.