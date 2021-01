Opnieuw KPMG-accountants van Imtech veroordeeld door tuchtrechter

Bij de afhandeling van het faillissement van Imtech zijn opnieuw accountants van KPMG berispt door de tuchtrechter voor accountants. Ze schoten tekort bij de controle van de boekhouding van het installatiebedrijf, dat in 2015 failliet ging.

De teloorgang van miljardenbedrijf Imtech geldt als een van de grootste fraudezaken ooit. Onder meer door een omvangrijke fraude bij de bouw van een pretpark in Polen moesten honderden miljoenen euro's worden afgeschreven.

De curatoren, die het faillissement afhandelen, wijzen tekortschietende accountants aan als deel van de oorzaak. Zij hebben de accountantskamer, die optreedt als tuchtrechter, gevraagd om de Imtech-accountants te beoordelen.

Smet op het blazoen

Twee KPMG-accountants kregen eerder een schorsing opgelegd wegens tekortkomingen over het boekjaar 2011. Daar volgen nu berispingen op voor accountants die boekjaar 2012 controleerden.

Een berisping betekent zo veel als twee stevige tikken op de vingers. Het is een zwaardere straf dan een waarschuwing, maar minder zwaar dan een schorsing. Voor de accountants geldt een berisping als een smet op het blazoen.

Volgens de accountantskamer heeft een van de accountants "gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van professioneel gedrag. Hij is tekortgeschoten in het vastleggen van controledocumentatie", zo staat in de uitspraak.

Een andere berispte accountant, die het controlewerk nog eens extra had moeten nakijken, had volgens de tuchtrechter "gezien de tekortkomingen geen verklaring mogen afgeven dat hij instemt met de afgifte van een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening."