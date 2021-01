Gemeenten in Noord-Nederland willen meebeslissen over gaswinning

Gemeenten in grote delen van Drenthe, Friesland en in de kop van Overijssel slaan de handen ineen en willen in de toekomst zelf kunnen bepalen of er ruimte is voor extra gasvelden. Ze hopen door samen te werken de landelijke politiek zover te krijgen dat de Mijnbouwwet op dit punt wordt aangepast, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van RTV Drenthe, RTV Oost en Omrop Fryslân.

De drie omroepen spraken tal van lokale en provinciale bestuurders en ontdekten dat de frustratie over "mijnbouw onder je eigen voeten zonder er enige grip op te hebben" enorm is toegenomen bij lokale overheden en bewoners.

Zo proberen veel gemeenten al jaren invloed te krijgen op de gas- en zoutwinning of het in de bodem stoppen van afvalwater van mijnbouw. Maar tot nu toe zonder succes. Ook worden gemeenten niet benaderd om mee te praten: niet over de plannen, maar ook niet als er schade is. Het enige wat ze mogen doen is vrijblijvend adviseren, blijkt uit het onderzoek van de regionale omroepen.

Veel gemeenten willen geen nieuwe gasvelden. Volgens wethouder Hanneke Zonderland van Weststellingwerf is het beleid in haar gemeente de afgelopen jaren 180 graden gedraaid. "Van gaswinning moet kunnen, naar wij willen geen nieuwe gaswinningen erbij."