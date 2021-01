Oproep aan zwangeren: deel ervaringen met coronavaccins

Kenniscentrum Moeders van Morgen roept vrouwen op hun ervaringen met geneesmiddelen in en rond hun zwangerschap te delen, en in het bijzonder over de nieuwe coronavaccins. Op die manier wil het meer zicht krijgen op de veiligheid voor die groep.

Over de werking van de coronavaccins tijdens een zwangerschap is weinig bekend, omdat zwangeren in onderzoeken van farmaceuten niet zijn meegenomen. "Dat geldt voor meer vaccins en geneesmiddelen", zegt Agnes Kant van bijwerkingencentrum Lareb, waar het initiatief onder valt. "Die kennis willen wij alsnog opbouwen door praktijkervaringen te verzamelen."

Twee uitzonderingen

Vrouwen die in verwachting zijn wordt nu aangeraden te wachten met een coronavaccinatie tot na de bevalling. Daarop zijn twee uitzonderingen: zwangere vrouwen die onderliggende ziekten hebben of die veel worden blootgesteld aan corona, bijvoorbeeld in de zorg.

Hun wordt aangeraden in overleg met de huisarts te kijken of vaccineren toch verstandig is. De mogelijke nadelen van de vaccins van Pfizer en Moderna kunnen in hun situatie opwegen tegen de gezondheidsrisico's, oordeelde een expertgroep.

Op basis van kennis over andere vaccins verwachten deze experts geen problemen bij zwangere vrouwen bij deze prikken. "Maar er zijn nog geen praktijkervaringen mee, dus is het belangrijk die te verzamelen", zegt Kant. "Zo kunnen we alert zijn of er effecten zijn op de zwangerschap of gezondheid van het kind."